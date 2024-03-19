Стало известно, как будет выглядеть новая поликлиника на Гайве

Как отмечают в мэрии, отделка фасада будет выполнена из фиброцементных плит в бело-синих оттенках, с выделением первого этажа поликлиники панелями с линеарной природной фактурой с нависающим фризом. Вывеска поликлиники будет реализована в соответствии единым стилем, разработанным Минздравом России.