Стало известно, как будет выглядеть новая поликлиника на Гайве

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
Властями Перми согласован колерный паспорт поликлиники на Гайве по адресу: улица Писарева, 56. Об этом сообщает департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми.
Как отмечают в мэрии, отделка фасада будет выполнена из фиброцементных плит в бело-синих оттенках, с выделением первого этажа поликлиники панелями с линеарной природной фактурой с нависающим фризом. Вывеска поликлиники будет реализована в соответствии единым стилем, разработанным Минздравом России.
Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену. В ее составе планируется открыть отделение женской консультации с дневным стационаром. Также в лечебном учреждении появятся кабинеты приема участковых-терапевтов и узких специалистов, кабинеты лучевой диагностики, медицинской реабилитации, физиотерапии, процедурные помещения и административно-хозяйственную часть.
Открыться поликлиника должна в 2026 года. Первый этап — проектирование — по условиям госконтракта продлится до третьего квартала 2024 года.