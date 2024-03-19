Стало известно, кто может стать следующим Джеймсом Бондом

Компания Eon Productions, ответственная за создание шпионских триллеров, планирует начать съемки нового фильма о Бонде в 2024 году. Согласно авторам статьи, «Бонд — это работа Аарона, если он будет заинтересован. Официальное предложение сейчас находится на рассмотрении, и они ждут ответа».