Стало известно, кто может стать следующим Джеймсом Бондом

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Согласно сообщению издания The Sun, представители актера уже изучают предложение от продюсеров о новой роли, пишет 360tv.ru.
Компания Eon Productions, ответственная за создание шпионских триллеров, планирует начать съемки нового фильма о Бонде в 2024 году. Согласно авторам статьи, «Бонд — это работа Аарона, если он будет заинтересован. Официальное предложение сейчас находится на рассмотрении, и они ждут ответа».
Издание также уточняет, что Тейлор-Джонсон планирует подписать соглашение в ближайшие дни, после чего киностудия и актер приступят к подготовке соответствующего объявления.
Помимо 33-летнего Тейлор-Джонсона, на роль Бонда также рассматривали актеров Киллиана Мерфи, Идриса Эльбу, Генри Кавилла и Джеймса Нортона.