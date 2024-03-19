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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Стало известно, кто может стать следующим Джеймсом Бондом

19 марта 2024, 15:07
По информации, недавно стала известна возможная замена для Джеймса Бонда. В роли нового «агента 007» может выступить актер из Великобритании Аарон Тейлор-Джонсон.

Согласно сообщению издания The Sun, представители актера уже изучают предложение от продюсеров о новой роли, пишет 360tv.ru.

Компания Eon Productions, ответственная за создание шпионских триллеров, планирует начать съемки нового фильма о Бонде в 2024 году. Согласно авторам статьи, «Бонд — это работа Аарона, если он будет заинтересован. Официальное предложение сейчас находится на рассмотрении, и они ждут ответа».

Издание также уточняет, что Тейлор-Джонсон планирует подписать соглашение в ближайшие дни, после чего киностудия и актер приступят к подготовке соответствующего объявления.

Помимо 33-летнего Тейлор-Джонсона, на роль Бонда также рассматривали актеров Киллиана Мерфи, Идриса Эльбу, Генри Кавилла и Джеймса Нортона.

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