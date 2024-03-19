Суд засекретил приговор пермскому бизнесмену за махинации на госзакупках

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Кировский районный суд Иркутска признал уроженца Перми Яна Дацковского виновным в совершении мошенничества группой лиц либо в особо крупном размере. Ян Дацковский знаком с бывшим министром здравоохранения Иркутской области Яковом Сандаковым. Он связан с уголовным делом о получении взяток и злоупотреблении полномочиями, по которому судят Сандакова, сообщает «ИрСити».
Уголовное дело Яна Дацковского суд рассматривал в период с 31 января по 20 февраля. Ему вынесли обвинительный приговор, однако мужчина не стал подавать апелляционную жалобу. Решение суда вступило в силу в начале марта.
При этом журналисты не нашли в карточке дела, какой именно приговор вынесли виновному. В суде пояснили изданию «ИрСити», что не могут раскрыть информацию об этом, так как дело в отношении Дацковского выделено в отдельное производство и связано с судебным процессом в отношении Сандакова. Известно, что Ян Дацковский заключил досудебное соглашение со следствием.
27 января, в ходе первого судебного заседания в отношении Якова Сандакова представитель гособвинения заявил, что Сандаков и Дацковский были знакомы друг с другом. По версии следствия, Дацковский выступал посредником при передаче взятки Сандакова за заключение контракта с фирмой, поставляющей эндоскопы. Этой компанией стал «Эндомаркет» из Самары. Представители «Эндомаркета» якобы были знакомы с Яном Дацковским, и тот рассказал им о своем знакомстве с Яковым Сандаковым, который мог помочь заключить госконтракт. Некто Данилов, выступавший в интересах фирмы, а также Дацковский и Сандаков три года назад встретились в Москве.
Также в период с июля 2020 по апрель 2023 года Ян Дацковский был одним из конечных владельцев московской компании «Адванта Плюс», поставлявшей медицинскую технику для Иркутской областной клинической больницы. По мнению следствия, стоимость техники была завышена: по контракту ее цена — 30,3 млн рублей, а цена аналогичного оборудования на рынке — 12 млн рублей.
Новую медтехнику по контракту должны были установить до конца декабря 2021 года, однако сделали это на полгода позже. В то время Сандаков уже не был министром здравоохранения региона, а документы о приемке подписывал и. о. главы министерства Алексей Шелехов. В результате «Адванта Групп» была шотрафована за просрочку на 878,9 тыс. рублей.
В итоге ущерб от действий Сандакова и его сообщников — директора «Адванты Плюс» Дмитрия Кондрашова и его подчиненной Кристины Культихиной — оценивается более чем в 18 млн рублей. Следствие полагает, что Минздрав Иркутской области фактически оказался лишен возможности приобрести другое оборудование на сумму ущерба, и это могло снизить качество оказания медицинских услуг жителям региона.
«Адванта Групп» обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с требованием вернуть медицинскую технику. Первое заседание по делу пройдет в апреле.