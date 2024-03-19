Суд засекретил приговор пермскому бизнесмену за махинации на госзакупках

27 января, в ходе первого судебного заседания в отношении Якова Сандакова представитель гособвинения заявил, что Сандаков и Дацковский были знакомы друг с другом. По версии следствия, Дацковский выступал посредником при передаче взятки Сандакова за заключение контракта с фирмой, поставляющей эндоскопы. Этой компанией стал «Эндомаркет» из Самары. Представители «Эндомаркета» якобы были знакомы с Яном Дацковским, и тот рассказал им о своем знакомстве с Яковым Сандаковым, который мог помочь заключить госконтракт. Некто Данилов, выступавший в интересах фирмы, а также Дацковский и Сандаков три года назад встретились в Москве.