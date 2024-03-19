Свердловский райсуд арестовал начальника ИК-37 по подозрению в получении взятки

Илья Асламов подозревается в покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 290), а Олег Попков является взяткодателем (ст. 291.1 УК РФ). В начале заседания адвокат Юрий Конюхов заявил ходатайство о закрытом режиме заседания, в защиту деловой репутации. Судья Елена Кожевникова закрыла заседание на время исследования доказательств. Дочь Анна Асламова была допрошена в качестве свидетеля, когда адвокат ходатайствовал о домашнем аресте. Она заявила, что готова предоставить жилье и помогать. Обвиняемый на данный момент отказывается от показаний.