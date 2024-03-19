Свердловский райсуд арестовал начальника ИК-37 по подозрению в получении взятки

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Свердловский районный суд Перми сегодня, 19 марта, избрал меру пресечения начальнику исправительной колонии №37 строгого режима Илье Асламову и предпринимателю Олегу Попову. Подозреваемые пробудут под стражей два месяца — до 17 мая сообщает журналист Properm.ru из зала суда.
Илья Асламов подозревается в покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 290), а Олег Попков является взяткодателем (ст. 291.1 УК РФ). В начале заседания адвокат Юрий Конюхов заявил ходатайство о закрытом режиме заседания, в защиту деловой репутации. Судья Елена Кожевникова закрыла заседание на время исследования доказательств. Дочь Анна Асламова была допрошена в качестве свидетеля, когда адвокат ходатайствовал о домашнем аресте. Она заявила, что готова предоставить жилье и помогать. Обвиняемый на данный момент отказывается от показаний.
О задержании подозреваемых сегодня сообщила в группе «Реальная ОНК Пермского края» пермская общественница Оксана Асауленко. По данным Асауленко, это произошло вчера, 18 марта. В операции участвовали сотрудники внутренней безопасности ГУФСИН совместно с УФСБ. Позже факт задержания корреспонденту Properm.ru подтвердили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. Сейчас в колонии №37 ведутся следственные действия.