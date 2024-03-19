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Published Сегодня, 11:09

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Таллула Уиллис рассказала, как аутизм изменил ее жизнь

19 марта 2024, 11:09
У младшей дочери известного актера Брюса Уиллиса обнаружили аутизм. Таллула, которой уже 30 лет, рассказала в своих социальных сетях, как это открытие сказалось на ее жизнь.

Она узнала о своем диагнозе летом и поделилась этой информацией с пользователями, опубликовав видео с ее знаменитым отцом, которое было записано в 2004 году. На этом видео можно увидеть, как 10-летняя Таллула ласково касается уха и головы отца, находясь на его руках, пишет 360tv.ru

Под видео она написала: «Скажите мне, что у меня аутизм, но не говорите об этом».

Ее отец, Брюс Уиллис, также страдает от серьезного заболевания — лобно-височной деменции, которая значительно влияет на его познавательные способности. В настоящее время не существует лекарств для борьбы с этим состоянием.

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