Таллула Уиллис рассказала, как аутизм изменил ее жизнь

Она узнала о своем диагнозе летом и поделилась этой информацией с пользователями, опубликовав видео с ее знаменитым отцом, которое было записано в 2004 году. На этом видео можно увидеть, как 10-летняя Таллула ласково касается уха и головы отца, находясь на его руках, пишет 360tv.ru