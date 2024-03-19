Таллула Уиллис рассказала, как аутизм изменил ее жизнь

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Она узнала о своем диагнозе летом и поделилась этой информацией с пользователями, опубликовав видео с ее знаменитым отцом, которое было записано в 2004 году. На этом видео можно увидеть, как 10-летняя Таллула ласково касается уха и головы отца, находясь на его руках, пишет 360tv.ru
Под видео она написала: «Скажите мне, что у меня аутизм, но не говорите об этом».
Ее отец, Брюс Уиллис, также страдает от серьезного заболевания — лобно-височной деменции, которая значительно влияет на его познавательные способности. В настоящее время не существует лекарств для борьбы с этим состоянием.