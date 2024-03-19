Тело пермяка, пропавшего в начале марта, нашли на кладбище

Появились подробности о 41-летнем пермяке, который пропал еще 6 марта. По данным «КП-Пермь», в тот день Виталий уехал из дома в Мотовилихинском районе на автомобиле Volkswagen Polo. После этого никто из родственников с ним связаться не мог, также было непонятно куда он поехал.