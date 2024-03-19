Тело пермяка, пропавшего в начале марта, нашли на кладбище

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
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Updated Сегодня, 03:13
Появились подробности о 41-летнем пермяке, который пропал еще 6 марта. По данным «КП-Пермь», в тот день Виталий уехал из дома в Мотовилихинском районе на автомобиле Volkswagen Polo. После этого никто из родственников с ним связаться не мог, также было непонятно куда он поехал.
18 марта стало известно, что пермяка нашли погибшим. Знакомые мужчины уточняют со ссылкой на силовиков, что тело обнаружили на Южном кладбище, а автомобиль нашли у перекупщиков. Похороны мужчины намечены на 19 марта.
Знакомые уточняют, что пермяк занимался установкой сантехники, у него осталась 13-летняя дочь, мать девочки находится в колонии.