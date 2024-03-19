Турчак отметил вклад «Единой России» в президентскую кампанию

По информации, озвученной Андреем Турчаком, чтобы обеспечить победу президента Путина, «Единая Россия» сделала немало. На старте избирательной кампании перед активом партии встала задача: обеспечить присутствие на выборах не менее 30 миллионов сторонников партии как на избирательных участках, так и в удаленном формате. В соответствии с этой задачей были перестроены действующие партийные проекты и мероприятия в рамках народной программы, велась работа с активом и сторонниками ЕР. Задачу удалось выполнить — в выборах участвовали сторонники «Единой России» в количестве 31,2 миллиона человек.