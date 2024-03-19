Турчак отметил вклад «Единой России» в президентскую кампанию

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
По информации, озвученной Андреем Турчаком, чтобы обеспечить победу президента Путина, «Единая Россия» сделала немало. На старте избирательной кампании перед активом партии встала задача: обеспечить присутствие на выборах не менее 30 миллионов сторонников партии как на избирательных участках, так и в удаленном формате. В соответствии с этой задачей были перестроены действующие партийные проекты и мероприятия в рамках народной программы, велась работа с активом и сторонниками ЕР. Задачу удалось выполнить — в выборах участвовали сторонники «Единой России» в количестве 31,2 миллиона человек.
Как пишет mkset.ru, работу, проведенную с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды, секретарь генсовета отметил отдельным пунктом.
Как заявляет Турчак, 41% от общего количества граждан, проголосовавших за Путина во всех регионах страны, обеспечила именно ЕР.
Высокий результат по явке (77%) и по качеству голосования, по словам секретаря генсовета, стал в своем роде уникальным. Граждане отдали за лидера «Единой России» 76 миллионов голосов. Это является доказательством крайне высокого уровня доверия Владимиру Путину со стороны граждан.
Большое значение имеет тот факт, что результатов, представленных выше, удалось достичь в условиях мощного давления извне, попыток срыва выборов в стране и за границей и запугивания населения приграничных территорий.
В Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях и в новых регионах Российской Федерации, несмотря на активные обстрелы, явка и результат лидера ЕР оказались выше средних показателей по стране.
Турчак рассказал, что актив партии сыграл важную роль и на старте президентской кампании, повлияв на последующие результаты выборов. Дело в том, что активисты ЕР занимались сбором подписей за выдвижение своего кандидата. Из 3,5 миллиона подписей 2 миллиона собрали сторонники «Единой России». Об этом информирует сайт ER.RU.
Старт предварительному голосованию «Единой России» был дан на заседании генсовета. Оно продлится с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью пройдут разноуровневые выборы. Заявки принимаются с 26 марта.
«На минувших выборах президента Российской Федерации жители Пермского края проявили беспрецедентную активность. Свой выбор сделали 80,91% избирателей региона — это свыше 1,5 млн человек.
Более 93% воспользовались услугой дистанционного электронного голосования.
Результаты выборов говорят о том, что жители видят реальные изменения в своем муниципалитете, регионе, стране.
Высокая явка также продемонстрировала консолидацию общества, личную сопричастность к формированию будущего России.
Партия «Единая Россия» принимала участие в подготовке выборов, и, конечно, партийцы были в числе самых активных избирателей. В частности, была поддержана акция «Всей семьёй — на выборы».
Сейчас можно с уверенностью сказать, что выборы в Прикамье прошли честно, открыто, без нарушений. Спасибо жителям Пермского края, которые в эти три дня пришли на избирательные участки. Вы показали пример неравнодушного отношения к родной стране и её будущему», — рассказал губернатор Пермского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Махонин.