В апреле в Перми начнут ремонт единственной дороги до вокзала Пермь II

Ранее мы сообщали, что власти нашли подрядчика на ремонт путепровода через железнодорожные пути и реку Данилиха на автодороге «Стахановская — Ива» в Свердловском районе Перми. Выполнять работы по начальной (максимальной) цене контракта 64,7 млн рублей будет ООО «Строительная компания „Лидер“».