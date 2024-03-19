В апреле в Перми начнут ремонт единственной дороги до вокзала Пермь II

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В начале апреля 2024 года планируется начать ремонт автодороги по ул. Ленина от площади Гайдара до Перми II. Работы будут производиться на участке протяженностью 520 метров, сообщает паблик «Дороги Пермского края».
Подрядчиком работ на объекте выступает ООО «АБЗ-1». Среди запланированных работ — обновление выравнивающего и верхнего слоев асфальта, ремонт тротуаров, нанесение разметки и установка новые дорожные знаков.
Ранее мы сообщали, что власти нашли подрядчика на ремонт путепровода через железнодорожные пути и реку Данилиха на автодороге «Стахановская — Ива» в Свердловском районе Перми. Выполнять работы по начальной (максимальной) цене контракта 64,7 млн рублей будет ООО «Строительная компания „Лидер“».
Заказчиком работ выступает МКУ «Пермблагоустройство». Подрядчик должен отремонтировать путепровод в период с 3 июня текущего года до 10 марта 2025 года