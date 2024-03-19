В Березниках простятся с убитым на СВО ефрейтором

На СВО был убит ефрейтор Максим Корепанов из Пермского края. Прощание с участником специальной военной операции состоится 19 марта в культурно-деловом центре в Березниках на улице Льва Толстого, 50, сообщают чиновники из Березников, не уточняя возраст погибшего или дату смерти.