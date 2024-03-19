В Березниках простятся с убитым на СВО ефрейтором

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
На СВО был убит ефрейтор Максим Корепанов из Пермского края. Прощание с участником специальной военной операции состоится 19 марта в культурно-деловом центре в Березниках на улице Льва Толстого, 50, сообщают чиновники из Березников, не уточняя возраст погибшего или дату смерти.
СВО России на Украине продолжается с 22 февраля 2022 года. Власти отмечают, что она завершится в момент достижения всех поставленных целей.