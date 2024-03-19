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Updated Сегодня, 15:46

В Горнозаводском округе простятся с погибшим на СВО земляком

В Горнозаводском округе простятся с погибшим на СВО земляком

19 марта 2024, 15:44
Фото: ВКонтакте/Вадим Лумпов
Данил Реутов будет похоронен в Кусье-Александровском

В Горнозаводском округе в четверг, 21 марта, простятся с погибшим в ходе СВО Данилом Реутовым. Об этом сообщает глава округа Вадим Лумпов в соцсетях.

Подробностей службы и гибели земляка руководитель муниципалитета не сообщает.

В среду, 20 марта с 18:00 прощание пройдет в Доме Досуга р. п. Кусье-Александровский (ул. Пионерская, 1А).

Официальная церемония прощания состоится 21 марта, начало гражданской панихиды в 11:00. До места прощания в р. п. Кусье-Александровский будет организован автобус. Он отходит от памятника Ленину в Горнозаводске в 9:30.

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#Военная операция на Украине#Погиб#Сво#Горнозаводск#Прощание#Церемония прощания
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