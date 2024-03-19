В Горнозаводском округе простятся с погибшим на СВО земляком

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
В Горнозаводском округе в четверг, 21 марта, простятся с погибшим в ходе СВО Данилом Реутовым. Об этом сообщает глава округа Вадим Лумпов в соцсетях.
Подробностей службы и гибели земляка руководитель муниципалитета не сообщает.
В среду, 20 марта с 18:00 прощание пройдет в Доме Досуга р. п. Кусье-Александровский (ул. Пионерская, 1А).
Официальная церемония прощания состоится 21 марта, начало гражданской панихиды в 11:00. До места прощания в р. п. Кусье-Александровский будет организован автобус. Он отходит от памятника Ленину в Горнозаводске в 9:30.