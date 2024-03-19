В колонии ИК-37 под Чусовым силовики начали следственные мероприятия

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В исправительной колонии строгого режима №37 под Чусовым начались следственные действия после задержания начальника учреждения Ильи Асламова, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. Также уточнили, что Асламов был задержан сотрудниками внутренней безопасности ГУФСИН совместно с УФСБ.
Немного ранее источники Properm.ru сообщили, что Илья Асламов подозревается в совершении преступления по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Вместе с ним вчера, 18 марта, был задержан и бизнесмен Олег Попов, ему вменяется ст. 291.1 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Заседание по избранию меры пресечения подозреваемым состоится сегодня в Свердловском районном суде.
В швейном цеху ИК-37 в Чусовом произошел крупный пожар две недели назад, 4 марта. С сентября 2016 года учреждение перепрофилировано в исправительную колонию строгого режима, предназначенную для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов.