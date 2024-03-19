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В ГУФСИН прокомментировали новость о задержании начальника ИК-37 под Чусовым

В колонии ИК-37 под Чусовым силовики начали следственные мероприятия

19 марта 2024, 11:22
Фото: fsin-mag.ru

В ГУФСИН прокомментировали новость о задержании начальника ИК-37 под Чусовым

Задержанный начальник учреждения подозревается в получении взятки.

В исправительной колонии строгого режима №37 под Чусовым начались следственные действия после задержания начальника учреждения Ильи Асламова, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. Также уточнили, что Асламов был задержан сотрудниками внутренней безопасности ГУФСИН совместно с УФСБ.

Немного ранее источники Properm.ru сообщили, что Илья Асламов подозревается в совершении преступления по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Вместе с ним вчера, 18 марта, был задержан и бизнесмен Олег Попов, ему вменяется ст. 291.1 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Заседание по избранию меры пресечения подозреваемым состоится сегодня в Свердловском районном суде.

В швейном цеху ИК-37 в Чусовом произошел крупный пожар две недели назад, 4 марта. С сентября 2016 года учреждение перепрофилировано в исправительную колонию строгого режима, предназначенную для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов.

В Пермском крае силовики задержали начальника колонии строгого режима
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#Происшествия#Общество#Пермь#Колония#Чусовой#Исправительная колония
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