В колонии ИК-37 под Чусовым силовики начали следственные мероприятия

Немного ранее источники Properm.ru сообщили, что Илья Асламов подозревается в совершении преступления по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Вместе с ним вчера, 18 марта, был задержан и бизнесмен Олег Попов, ему вменяется ст. 291.1 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Заседание по избранию меры пресечения подозреваемым состоится сегодня в Свердловском районном суде.