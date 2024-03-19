В МЧС Прикамья рассказали, когда можно будет увидеть сброс воды с КамГЭС этой весной

По предварительным данным, весенний сброс воды Камской ГЭС в режиме пропуска половодья можно будет увидеть в конце апреля — начале мая. О точной дале начала работы первой ступени Камского каскада ГЭС — Камская ГЭС станет известно после прогноза Гидрометцентра ФГБУ «Уральское УГМС» об объеме половодья весной 2024 года. Об этом сообщил руководитель Камского бассейнового водного управления Александр Михайлов на пресс-конференции Главного управления МЧС по Пермскому краю.