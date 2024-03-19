properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

В МЧС Прикамья рассказали, когда можно будет увидеть сброс воды с КамГЭС этой весной

В МЧС Прикамья рассказали, когда можно будет увидеть сброс воды с КамГЭС этой весной

19 марта 2024, 04:36
Фото: «РусГидро» во ВКонтакте
В 2023 году весенний сброс воды в режиме пропуска половодья начался 25 марта.

По предварительным данным, весенний сброс воды Камской ГЭС в режиме пропуска половодья можно будет увидеть в конце апреля — начале мая. О точной дале начала работы первой ступени Камского каскада ГЭС — Камская ГЭС станет известно после прогноза Гидрометцентра ФГБУ «Уральское УГМС» об объеме половодья весной 2024 года. Об этом сообщил руководитель Камского бассейнового водного управления Александр Михайлов на пресс-конференции Главного управления МЧС по Пермскому краю.

Фото: ГУ МЧС Прикамья

В прошлом году КамГЭС начала весенний сброс воды с 25 марта. Это было самое раннее начало половодья за всю историю объекта — с 1954 года.

#Пермский край#Мчс#Половодье#Гидрометцентр#Камгэс#Прикамье#Весна#Апрель#Пресс-конференция#Руководитель#Александр Михайлов#2024 год#Сброс воды#Режим пропуска половодья#Май#ФГБУ Уральское УГМС#Объем половодья#Камское бассейновое водное управление#Главное управление МЧС#Прошлый год#25 марта#История объекта#1954 год
Подпишитесь
Явка не провалена. Как либералы подогрели интерес к выборам у консерваторов
Сегодня, 02:00
Пермячка, взорвавшая петарду в день выборов, потеряла кисть
Сегодня, 02:52
Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины от глыбы льда в Березниках
Вчера, 14:59
Стало известно, какие районы Пермского края может затопить весной 2024 года
Вчера, 13:09
В феврале в Пермском крае сильнее всего, на 2,3%, подорожали услуги
Вчера, 16:23
Где в Прикамье Путин получил больше всего, а где — меньше? Данные избиркома
Вчера, 08:04