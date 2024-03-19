В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии девушки после обстрела машины полицией

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Пострадавшая 18-летняя девушка во время обстрела «Лады» сотрудниками полиции находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение в условиях стационара, сообщили корреспонденту Properm.ru в Минздраве Прикамья. Ранее сообщалось, что девушку перевели из реанимации в обычное отделение.
Напомним, что изначально в больницу поступили двое, девушка и молодой человек. Вскоре после госпитализации мужчина покинул медицинское учреждение. Состояние девушки оценивалось как тяжелое. Инцидент произошел вечером 19 февраля, на автомобильной дороге от Болгаров до Крылово.
Во время погони на сигналы правоохранительных органов водитель ВАЗа-21099. не реагировал и пытался скрыться. В результате было применено служебное огнестрельное оружие в соответствии с законом «О полиции». Как сообщило МВД, за рулем находился 21-летний мужчина в нетрезвом состоянии. Автомобиль передвигался без номеров, которые, как было установлено, сняты с регистрационного учета.