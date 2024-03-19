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В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии девушки после обстрела машины полицией

В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии девушки после обстрела машины полицией

19 марта 2024, 04:36
Фото: Изображение Midjourney
Ранее девушку перевели из отделения реанимации в стационар.

Пострадавшая 18-летняя девушка во время обстрела «Лады» сотрудниками полиции находится в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение в условиях стационара, сообщили корреспонденту Properm.ru в Минздраве Прикамья. Ранее сообщалось, что девушку перевели из реанимации в обычное отделение.

Напомним, что изначально в больницу поступили двое, девушка и молодой человек. Вскоре после госпитализации мужчина покинул медицинское учреждение. Состояние девушки оценивалось как тяжелое. Инцидент произошел вечером 19 февраля, на автомобильной дороге от Болгаров до Крылово.

Во время погони на сигналы правоохранительных органов водитель ВАЗа-21099. не реагировал и пытался скрыться. В результате было применено служебное огнестрельное оружие в соответствии с законом «О полиции». Как сообщило МВД, за рулем находился 21-летний мужчина в нетрезвом состоянии. Автомобиль передвигался без номеров, которые, как было установлено, сняты с регистрационного учета.

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