В Минздраве Прикамья рассказали о состоянии девушки после обстрела машины полицией

Во время погони на сигналы правоохранительных органов водитель ВАЗа-21099. не реагировал и пытался скрыться. В результате было применено служебное огнестрельное оружие в соответствии с законом «О полиции». Как сообщило МВД, за рулем находился 21-летний мужчина в нетрезвом состоянии. Автомобиль передвигался без номеров, которые, как было установлено, сняты с регистрационного учета.