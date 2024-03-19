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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Перми задержан еще один начальник исправительной колонии

В Перми задержан еще один начальник исправительной колонии

19 марта 2024, 12:42
Фото: properm.ru
На этот раз следственные мероприятия проходят в пермской колонии.

В Пермском крае задержан еще один руководитель исправительного учреждения. Как стало известно Properm.ru, подполковник внутренней службы Дмитрий Ассанов — начальник колонии ИК-29 в Перми был задержан сотрудниками внутренней службы ГУФСИН и УБЭПиПК по Пермскому краю. Кроме того, в колонии начались следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что по подозрению в получении взятки был задержан начальник колонии ИК-37 Илья Асламов. Вместе с ним вчера, 18 марта, был задержан и бизнесмен Олег Попов, ему вменяется ст. 291.1 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Заседание по избранию меры пресечения подозреваемым состоится сегодня в Свердловском районном суде.

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