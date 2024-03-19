В Перми задержан еще один начальник исправительной колонии

В Пермском крае задержан еще один руководитель исправительного учреждения. Как стало известно Properm.ru, подполковник внутренней службы Дмитрий Ассанов — начальник колонии ИК-29 в Перми был задержан сотрудниками внутренней службы ГУФСИН и УБЭПиПК по Пермскому краю. Кроме того, в колонии начались следственные мероприятия.