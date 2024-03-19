В Перми задержан еще один начальник исправительной колонии

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В Пермском крае задержан еще один руководитель исправительного учреждения. Как стало известно Properm.ru, подполковник внутренней службы Дмитрий Ассанов — начальник колонии ИК-29 в Перми был задержан сотрудниками внутренней службы ГУФСИН и УБЭПиПК по Пермскому краю. Кроме того, в колонии начались следственные мероприятия.
Ранее стало известно, что по подозрению в получении взятки был задержан начальник колонии ИК-37 Илья Асламов. Вместе с ним вчера, 18 марта, был задержан и бизнесмен Олег Попов, ему вменяется ст. 291.1 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Заседание по избранию меры пресечения подозреваемым состоится сегодня в Свердловском районном суде.