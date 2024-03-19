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В Перми заключены муниципальные контракты на строительство двух общественных центров

В Перми заключены муниципальные контракты на строительство двух общественных центров

19 марта 2024, 06:41
Фото: 1MI
Общая стоимость реализации проектов — более 51 миллиона рублей

Общественные центры появятся в Ленинском и Свердловском районах города. Сейчас по результатам открытого конкурса в электронной форме с ООО СК «Константа» заключены два муниципальных контракта на строительство, сообщают в мэрии.

Здания общественных центров появятся по улице Бродовское кольцо в микрорайоне Новобродовский в Свердловском районе и на улице Борцов Революции, 153а в Ленинском районе Перми.

В конце февраля ООО СК «Константа» победила в двух открытых конкурсах, объявленных ГКУПК «Центр организации закупок», без снижения начальной (максимальной) цены — более 25 млн. 678 тыс. рублей за каждый.

Заметим, что при этом на строительство общественного центра в Средней Курье второй участник конкурса предлагал цену ниже на 78 тыс. рублей, а на возведение центра в Свердловском районе два претендента на победу тоже снижали цену.

Вместимость каждого центра составит 49 человек, здесь смогут вести свою деятельность ТОСы, молодежные, общественные и иные организации города. Начало выполнения работ — 1 мая. Строительство двух общественных центров планируется завершить в конце 2024 года.

Кроме того, в ближайшие годы планируется построить еще три общественных центра — на улице Батумской, на улице Промысловой и на улице Кубанской.

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#Общество#Пермь#Конкурс#Контракт#Общественный центр
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