В Перми заключены муниципальные контракты на строительство двух общественных центров

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Общественные центры появятся в Ленинском и Свердловском районах города. Сейчас по результатам открытого конкурса в электронной форме с ООО СК «Константа» заключены два муниципальных контракта на строительство, сообщают в мэрии.
Здания общественных центров появятся по улице Бродовское кольцо в микрорайоне Новобродовский в Свердловском районе и на улице Борцов Революции, 153а в Ленинском районе Перми.
В конце февраля ООО СК «Константа» победила в двух открытых конкурсах, объявленных ГКУПК «Центр организации закупок», без снижения начальной (максимальной) цены — более 25 млн. 678 тыс. рублей за каждый.
Заметим, что при этом на строительство общественного центра в Средней Курье второй участник конкурса предлагал цену ниже на 78 тыс. рублей, а на возведение центра в Свердловском районе два претендента на победу тоже снижали цену.
Вместимость каждого центра составит 49 человек, здесь смогут вести свою деятельность ТОСы, молодежные, общественные и иные организации города. Начало выполнения работ — 1 мая. Строительство двух общественных центров планируется завершить в конце 2024 года.
Кроме того, в ближайшие годы планируется построить еще три общественных центра — на улице Батумской, на улице Промысловой и на улице Кубанской.