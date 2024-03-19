В Пермском крае многодетная мать убила мужа, пока в квартире спали дети

После этого между супругами началась ссора. Мужчина сказал, что жена его разлюбила и он ей больше не нужен. В этот момент женщина схватилась за нож и начала бить мужа, она попала ножом в грудь, предплечье и ключицу. Потерпевший скончался на месте.