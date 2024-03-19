В Пермском крае многодетная мать убила мужа, пока в квартире спали дети

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В Кунгуре многодетная мать убила мужа. По данным Telegram-канала Ural Mash, 33-летний муж предложил возлюбленной выпить на кухне, так как ему надоело отдыхать одному. Женщина отказалась, потому что осталась от постоянных дебошей и выпивки.
После этого между супругами началась ссора. Мужчина сказал, что жена его разлюбила и он ей больше не нужен. В этот момент женщина схватилась за нож и начала бить мужа, она попала ножом в грудь, предплечье и ключицу. Потерпевший скончался на месте.
В момент убийства в квартире находились четверо детей, самому младшему из них четыре года, самому старшему — 14. Дети сейчас находятся в приюте, а мать поместили в СИЗО.
Официальной информации о происшествии пока нет, издание Properm.ru направило запрос в СУ СКР по Пермскому краю.