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В Пермском крае погиб пассажир в перевернувшимся автомобиле

В Пермском крае погиб пассажир в перевернувшимся автомобиле

19 марта 2024, 03:32
Фото: t.me/gibdd_159
Сейчас силовики проводят проверку.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае на трассе случилось смертельное ДТП. В ГИБДД отмечают, что авария случилась 18 марта около 17:15 часов. Со стороны деревни Тебенькова в сторону села Кува ехал автомобиль Chevrolet Niva, за рулем находился мужчина 1968 года рождения. На 1 км дороги водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся.

В аварии погиб пассажир 1983 года рождения. Сейчас проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.

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#Дтп#Пермь#Авария
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