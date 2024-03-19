В Пермском крае погиб пассажир в перевернувшимся автомобиле

В Пермском крае на трассе случилось смертельное ДТП. В ГИБДД отмечают, что авария случилась 18 марта около 17:15 часов. Со стороны деревни Тебенькова в сторону села Кува ехал автомобиль Chevrolet Niva, за рулем находился мужчина 1968 года рождения. На 1 км дороги водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся.