В Пермском крае силовики задержали начальника колонии строгого режима

Общественница сообщает, что сейчас в СУ СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело в отношении бывшего замначальника ИК-37 Андрея Шварева. Известно, что он уехал на СВО, а бизнесмен Попов является одним из основных свидетелей. По неподтвержденной информации, Илья Асламов задержан по подозрению в ряде вымогательств, один из осужденных колонии записывал обращение к президенту по таксофону. Properm.ru направили запрос о возможном задержании Асламова в пресс-службу ГУФСИН России по Пермскому краю.