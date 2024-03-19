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В Прикамье задержан начальник исправительной колонии №37

В Пермском крае силовики задержали начальника колонии строгого режима

19 марта 2024, 06:08
Фото: 1MI

В Прикамье задержан начальник исправительной колонии №37

Осужденные ранее жаловались на вымогательства.

Вчера, 18 марта, в исправительной колонии №37 в Чусовском районе задержали начальника учреждения Илью Асламова. Об этом сообщила пермская общественница Оксана Асауленко в сообществе «Реальная ОНК Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». По данным пермячки, сегодня в Свердловском районном суде будет избрана мера пресечения.

В колонию приехали сотрудники УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю и спецназ, который также задержал предпринимателя Олега Попова, сообщает Оксана Асауленко. Пока неизвестно, по какому делу произошло задержание, также нет и официального подтверждения информации.

Общественница сообщает, что сейчас в СУ СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело в отношении бывшего замначальника ИК-37 Андрея Шварева. Известно, что он уехал на СВО, а бизнесмен Попов является одним из основных свидетелей. По неподтвержденной информации, Илья Асламов задержан по подозрению в ряде вымогательств, один из осужденных колонии записывал обращение к президенту по таксофону. Properm.ru направили запрос о возможном задержании Асламова в пресс-службу ГУФСИН России по Пермскому краю.

На территории ИК-37 в Чусовом произошел крупный пожар две недели назад, 4 марта. С сентября 2016 года учреждение перепрофилировано в исправительную колонию строгого режима, предназначенную для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов.

UPD. В пресс-службе Свердловского районного суда подтвердили Properm.ru, что материалы об избрании меры пресечения Илье Асламову и Олегу Попову поступили на рассмотрение. По данным источников Properm.ru, Асламову вменяется ст. 290 УК РФ (получение взятки), а Попову ст. 291.1 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

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#Происшествия#Общество#Пермь#Колония#Чусовой#Исправительная колония
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