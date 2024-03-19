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Published Сегодня, 04:02

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В школьную программу хотят включить патриотические песни Shaman и Газманова

В школьную программу хотят включить патриотические песни Shaman и Газманова

19 марта 2024, 04:02
Фото: Скриншот из клипа «SHAMAN — МЫ»
В Минпросвещения говорят, что сейчас дети изучают старые патриотические песни.

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Колунов написал министру просвещения Сергею Кравцову с предложением дополнить программу по музыке «песнями патриотической направленности современных авторов».

Депутат утверждает, что подобные песни просили включить в программу учителя, родители школьников, а также родственники участников СВО, пишет «Парламентская газета».

«Уверен, изучение патриотических песен, в том числе современных, созданных совсем недавно на фоне проведения нашей страной СВО, привьет детям чувство любви к Родине, гордости за страну», — заявил депутат.

В Минпросвещения заявили, что готовы рассмотреть подобную инициативу. В министерстве добавили, что по нынешним образовательным стандартам школьники уже изучают песни патриотической направленности, однако речь идет не о современных авторах: опера «Иван Сусанин», увертюра «1812 год».

В ноябре 2023 года ВЦИОМ рассказал, кого россияне считают музыкантами-патриотами, топ выглядит так: Shaman, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Юлия Чичерина, Юрий Шевчук.

Shaman (Ярослав Дронов) стал популярен после начала специальной военной операции. Сначала широкую известность получила песня «Я русский», а затем он начал писать песни подобной направленности.

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#Общество#Военная операция на Украине#Детский мир#Образование#Школа
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