В школьную программу хотят включить патриотические песни Shaman и Газманова

В Минпросвещения заявили, что готовы рассмотреть подобную инициативу. В министерстве добавили, что по нынешним образовательным стандартам школьники уже изучают песни патриотической направленности, однако речь идет не о современных авторах: опера «Иван Сусанин», увертюра «1812 год».