В центре Перми для движения будет перекрываться улица

У автобусов №1, №15, №20, №53, №54, №67 и №74 изменится движение с 23:00 до 6:00 по будним дням, а также в выходные. При следовании в сторону центрального рынка автобусы проследуют в объезд по улицам Пушкина и Крисанова. Остановка «Универсам» обслуживаться не будет.