В центре Перми для движения будет перекрываться улица

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
На ул. Борчанинова в центре Перми будет изменена схема движения в ночное время и по выходным. Будет перекрываться участок между улицами Пушкина и Луначарского, с ообщают в краевом минтрансе.
У автобусов №1, №15, №20, №53, №54, №67 и №74 изменится движение с 23:00 до 6:00 по будним дням, а также в выходные. При следовании в сторону центрального рынка автобусы проследуют в объезд по улицам Пушкина и Крисанова. Остановка «Универсам» обслуживаться не будет.
Пассажиры могут воспользоваться соседними остановочными пунктами — «Трансагентство» и «Улица Пушкина», отмечают в ведомстве.
От Центрального рынка машины будут следовать по улицам Пушкина, Крисанова, Луначарского, Борчанинова. Все остановки по пути следования будут сохранены.
С 18 марта закрылось движение трамваев по улице Борчанинова. На участке от Пушкина до Петропавловской сейчас проводятся работы по обновлению трамвайных путей. Реконструкция будет продолжаться до начала лета 2024 года.
Подрядчик должен заменить контактную сеть, рельсы, планируется установить высокие посадочные платформы, новые остановки. Ожидается, что после завершения работ во время движения трамваев должно стать меньше шума, так как используют резиновые прокладки.