Житель Куеды незаконно купил и хранил полтора килограмма пороха

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:31
Куединский районный суд рассмотрел уголовное дело и вынес приговор в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в хранении взрывчатых веществ, сообщает краевая прокуратура.
Осенью 2023 года мужчина незаконно приобрел у неустановленного лица и до декабря хранил у себя дома в Куеде порох общей массой свыше 1,5 кг. При обыске сотрудниками полиции порох изъят из незаконного оборота и впоследствии уничтожен.
Решением суда мужчина признан виновным по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.