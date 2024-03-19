Житель Куеды незаконно купил и хранил полтора килограмма пороха

Осенью 2023 года мужчина незаконно приобрел у неустановленного лица и до декабря хранил у себя дома в Куеде порох общей массой свыше 1,5 кг. При обыске сотрудниками полиции порох изъят из незаконного оборота и впоследствии уничтожен.