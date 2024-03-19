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Житель Куеды незаконно купил и хранил полтора килограмма пороха

Житель Куеды незаконно купил и хранил полтора килограмма пороха

19 марта 2024, 05:30
Фото: Изображение Midjourney
Вещество обнаружено при обыске.

Куединский районный суд рассмотрел уголовное дело и вынес приговор в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в хранении взрывчатых веществ, сообщает краевая прокуратура.

Осенью 2023 года мужчина незаконно приобрел у неустановленного лица и до декабря хранил у себя дома в Куеде порох общей массой свыше 1,5 кг. При обыске сотрудниками полиции порох изъят из незаконного оборота и впоследствии уничтожен.

Решением суда мужчина признан виновным по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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#Общество#Суд#Криминал#Куеда#Прокуратура#Уголовное дело#Полиция
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