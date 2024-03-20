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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Автоэксперт: Отмена транспортного налога в России необходима

20 марта 2024, 11:33
Отмена транспортного налога в России неотъемлемая потребность для многих граждан. В Госдуме были внесены законопроекты об отмене этого налога, но они не были сопровождены необходимым заключением правительства.

Эксперт по автоиндустрии Антон Шапарин уверен, что такие проекты будут немедленно отклонены без необходимых документов. Однако он поддерживает идею отмены транспортного налога и считает его несправедливым, пишет 360tv.ru.

Партия «Справедливая Россия — За правду» старается выразить проблемы и передать их властям через законодательные инициативы. Тем не менее, автоэксперт сомневается, что эти инициативы будут приняты.

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