Автоэксперт: Отмена транспортного налога в России необходима

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Эксперт по автоиндустрии Антон Шапарин уверен, что такие проекты будут немедленно отклонены без необходимых документов. Однако он поддерживает идею отмены транспортного налога и считает его несправедливым, пишет 360tv.ru.
Партия «Справедливая Россия — За правду» старается выразить проблемы и передать их властям через законодательные инициативы. Тем не менее, автоэксперт сомневается, что эти инициативы будут приняты.