properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

На фото Ильдар Сабиров и Матвей Никоненко, студент Уральского химико-технологического колледжа (Губаха)

«Азот» поддержал чемпионат «Профессионалы»

20 марта 2024, 09:11
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“
На фото Ильдар Сабиров и Матвей Никоненко, студент Уральского химико-технологического колледжа (Губаха)
Конкурсы среди специалистов проводятся по всей России.

Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ поддержал организацию регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству „Профессионалы“. В нем принимают участие студенты из Березников, Соликамска и Губахи.

Одной из площадок для проведения соревнований по компетенции «Промышленная механика и монтаж» в Пермском крае традиционно стал Березниковский политехнический техникум.

Специалисты филиала «Азот» консультировали, проверяли и корректировали конкурсные задания, делали необходимые материалы-заготовки. Студентам предстоит продемонстрировать практические навыки в токарной обработке, сварочных технологиях, слесарных работах, сборке механической передачи, моделировании машинной детали, центровке валов и балансировке роторного механизма.

В качестве эксперта от предприятия по этой компетенции выступает Ильдар Сабиров, мастер механического отделения ремонтно-производственного управления. В составе экспертной комиссии он оценит качество выполненной работы и соблюдение техники безопасности.

Ильдар Сабиров (справа) и Дмитрий Майер, студент Соликамского технологического колледжаИльдар Сабиров (справа) и Дмитрий Майер, студент Соликамского технологического колледжа
Ильдар Сабиров (справа) и Дмитрий Майер, студент Соликамского технологического колледжа
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“

Соревнования закончатся 22 марта. Церемония закрытия для всех участников регионального этапа Чемпионата пройдет 23 марта на территории культурного пространства «Часовой завод» (Пермь).

Анна Штырхун, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

— Мы тесно сотрудничаем с Березниковским политехническим техникумом. Участие студентов в Чемпионате уже подразумевает, что они самые лучшие. Компетенция «Промышленная механика и монтаж» важное направление для нашего предприятия. Ремонтно-производственное управление «Азота» одно из самых многочисленных. Его специалисты обладают высоким уровнем знаний и компетенций. Благодаря Чемпионату наши эксперты могут оценить уровень подготовки студентов, и в дальнейшем пригласить на стажировку и на работу в филиал «Азот».
#Новости компаний
Подпишитесь
Самый известный криминальный авторитет Перми
Сегодня, 10:35
Виновный в дебоше в баре пермский экс-депутат освободится из колонии строгого режима
Сегодня, 10:31
Половодье на большинстве рек Пермского края будет слабым
Сегодня, 09:55
Скончался первый командир пермского спецотряда быстрого реагирования
Сегодня, 09:29
В Перми ищут компанию, которая построит школу на тысячу мест за 1,3 миллиарда
Сегодня, 07:28
Видео. УК в Перми сломала канализацию, чтобы «топило» подвал жилого дома, а не поликлинику
Сегодня, 05:01
"