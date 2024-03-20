«Азот» поддержал проведение Олимпиады по химии среди одинадцатиклассников

«„Азот“ традиционно поддерживает олимпиаду по химии, которую проводит БФ ПНИПУ, старается заинтересовать школьников этой наукой, повышает престиж технических профессий. Надеемся, что участники олимпиады выберут химическую технологию в качестве направления своей будущей профессиональной деятельности. Филиал „Азот“ всегда поможет таким студентам, предоставляя оплачиваемые места для практики, заключая договоры о целевом обучении, на основании которых студенты могут получить дополнительно стипендии и гарантированное трудоустройство по своей специальности».