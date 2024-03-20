«Азот» поддержал проведение Олимпиады по химии среди одинадцатиклассников

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
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Она прошла на базе Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ).
В олимпиаде приняли участие 35 старшеклассников. Задания были основаны на школьной программе профильного уровня и посвящены основным разделам химии: общая, неорганическая и органическая, физическая и аналитическая. На решение заданий давалось два часа.
Победителями олимпиады стали Глеб Дорохов из лицея №1, Михаил Мякотников и Дарья Шакирова из школы №11. Церемония награждения пройдет в БФ ПНИПУ в начале апреля. Школьники, набравшие наибольшее количество баллов, получат дипломы и подарки от филиала «Азот».
Анна Штырхун, начальник отдела обеспечения кадрами филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
«„Азот“ традиционно поддерживает олимпиаду по химии, которую проводит БФ ПНИПУ, старается заинтересовать школьников этой наукой, повышает престиж технических профессий. Надеемся, что участники олимпиады выберут химическую технологию в качестве направления своей будущей профессиональной деятельности. Филиал „Азот“ всегда поможет таким студентам, предоставляя оплачиваемые места для практики, заключая договоры о целевом обучении, на основании которых студенты могут получить дополнительно стипендии и гарантированное трудоустройство по своей специальности».
Филиал «Азот» и БФ ПНИПУ связывают давние партнерские отношения с целью привлечения выпускников профильных специальностей. Также предприятие тесно сотрудничает с другими учебными заведениями: Березниковским политехническим техникумом, Соликамским горно-химическим техникумом, Томским политехническим университетом.
«Азот» оказывает финансовую поддержку в развитии материально-технической базы учебных заведений, реализует программу целевого обучения, вручает именные стипендии за успешную учебу и активную научную деятельность. Специалисты филиала являются экспертами учебных программ, возглавляют экзаменационные комиссии и преподают профильные предметы студентам вузов и ссузов. Студенты технических специальностей ежегодно проходят практику на предприятии, лучшие после окончания учебного заведения становятся частью коллектива «Азота».