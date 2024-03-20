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Байден и Трамп победили на праймериз своих партий

20 марта 2024, 16:55
Информация о том, что Дональд Трамп и Джо Байден победили на предварительных выборах своих партий, была сообщена компанией NBC News. Дональд Трамп выиграл в Аризоне, Иллинойсе, Канзасе, Огайо и Флориде, не имея серьезных конкурентов внутри Республиканской партии.

В то же время Джо Байден одержал победу на предварительных выборах демократов, пишет 360tv.ru.

Голосование прошло в Аризоне, Иллинойсе, Канзасе и Огайо. Однако во Флориде его отменили, так как на бюллетене был только один кандидат.

Соперниками Джо Байдена в четырех штатах стали Марианна Уильямсон, автор книг по саморазвитию, и Джейсон Палмер, венчурный капиталист.

И Дональд Трамп, и Джо Байден уже набрали достаточное количество делегатов для повторного выдвижения от своих партий на президентский пост. Однако предварительные выборы продолжатся до начала июня, а окончательные выборы состоятся 5 ноября.

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