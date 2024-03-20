Байден и Трамп победили на праймериз своих партий

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
В то же время Джо Байден одержал победу на предварительных выборах демократов, пишет 360tv.ru.
Голосование прошло в Аризоне, Иллинойсе, Канзасе и Огайо. Однако во Флориде его отменили, так как на бюллетене был только один кандидат.
Соперниками Джо Байдена в четырех штатах стали Марианна Уильямсон, автор книг по саморазвитию, и Джейсон Палмер, венчурный капиталист.
И Дональд Трамп, и Джо Байден уже набрали достаточное количество делегатов для повторного выдвижения от своих партий на президентский пост. Однако предварительные выборы продолжатся до начала июня, а окончательные выборы состоятся 5 ноября.