Байден и Трамп победили на праймериз своих партий

Информация о том, что Дональд Трамп и Джо Байден победили на предварительных выборах своих партий, была сообщена компанией NBC News. Дональд Трамп выиграл в Аризоне, Иллинойсе, Канзасе, Огайо и Флориде, не имея серьезных конкурентов внутри Республиканской партии.