«Березниковский содовый завод» возместил почти 59 миллионов рублей за ущерб природе

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на предприятие обязанности компенсировать ущерб, причиненный почвам. Указанный иск длительное время рассматривался судами различных инстанций в связи с непризнанием ответчиком законных требований надзорного органа. Однако природоохранная прокуратура добилась вынесения законного и справедливого решения. В феврале 2024 года апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда с акционерного общества в доход бюджета Березниковского городского округа в полном объеме взыскана указанная сумма денежных средств.