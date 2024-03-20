«Березниковский содовый завод» возместил почти 59 миллионов рублей за ущерб природе

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
«Березниковский содовый завод» перечислил 58,9 млн. рублей в бюджет муниципалитета как компенсацию ущерба, нанесенного природе. Об этом сообщают в прокуратуре.
Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура в 2020 году провела проверку исполнения АО «Березниковский содовый завод» природоохранного законодательства.
Установлено, что предприятие длительное время допускало сброс производственных сточных вод на почву прилегающей территории, что повлекло её загрязнение такими веществами, как кальций, калий, натрий, магний, хлорид-ион, нитритный и нитратный азот, сульфат-ионы, хлорид-ионы. По результатам экспертного заключения вред, причиненный окружающей среде, в денежном эквиваленте составил свыше 58,9 млн рублей.
Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на предприятие обязанности компенсировать ущерб, причиненный почвам. Указанный иск длительное время рассматривался судами различных инстанций в связи с непризнанием ответчиком законных требований надзорного органа. Однако природоохранная прокуратура добилась вынесения законного и справедливого решения. В феврале 2024 года апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда с акционерного общества в доход бюджета Березниковского городского округа в полном объеме взыскана указанная сумма денежных средств.
Перечисленные деньги в дальнейшем будут реализованы на мероприятия по восстановлению природных свойств поврежденного экологического объекта.