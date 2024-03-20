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Posted Сегодня, 17:58

Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Домашняя контрабанда: Житель Киргизии прорыл 130-метровый тоннель в Узбекистан

20 марта 2024, 17:58
В киргизском селе Бек-Абад был обнаружен тайный подземный ход, который вел через границу в Узбекистан. Об этом информирует Госкомитет нацбезопасности страны.

Туннель на своем участке хозяин дома. Длина подземного пути составляла 130 метров, а по ширине он может вместить несколько человек одновременно. Возможно, этот самодельный коридор использовался для контрабанды различных товаров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Пока неизвестно, что конкретно поставлял мужчина и были ли у него сообщники. Однако владельца дома уже задержали, и сейчас проводится расследование по данному делу.

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