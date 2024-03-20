Домашняя контрабанда: Житель Киргизии прорыл 130-метровый тоннель в Узбекистан

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Туннель на своем участке хозяин дома. Длина подземного пути составляла 130 метров, а по ширине он может вместить несколько человек одновременно. Возможно, этот самодельный коридор использовался для контрабанды различных товаров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Пока неизвестно, что конкретно поставлял мужчина и были ли у него сообщники. Однако владельца дома уже задержали, и сейчас проводится расследование по данному делу.