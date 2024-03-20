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Два школьника отравились алкоголем в Балашихе

20 марта 2024, 18:59
В Балашихе два школьника восьмого класса выпили несколько рюмок водки перед началом уроков и потеряли сознание на входе в школу. По информации Telegram-канала Shot, у обоих подростков было диагностировано серьезное отравление алкоголем.

Учителя, испугавшись произошедшего, вызвали скорую помощь, которая доставила школьников в больницу. Один из них не пришел в себя и находится в реанимации. О состоянии здоровья второго парня пока ничего неизвестно, пишет 360tv.ru.

По данным Shot, молодые люди выпили алкоголь утром 19 марта перед посещением школы. Сейчас полиция проверяет родителей школьников. До этого эти семьи не привлекались к правонарушениям.

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