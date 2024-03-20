Эксперт: Россиян все меньше интересует западное кино

«Кинозалы не пустуют, и у российских зрителей есть, на что посмотреть. Среди самых ожидаемых отечественных премьер 2024 года — „Бременские музыканты“, „Мастер и Маргарита“, „Летучий корабль“, „Онегин“, „Сто лет тому вперед“, „Волшебник изумрудного города“ и другие. Оказалось, что уход ведущих западных киностудий с российского рынка — это не беда, а добро. Не зря Франция, Япония, Южная Корея и другие страны в свое время вводили квоты на показ иностранных фильмов, чтобы стимулировать свою собственную киноиндустрию», — добавил эксперт.