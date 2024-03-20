Эксперт: Россиян все меньше интересует западное кино

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
По его словам, киноиндустрия России весной 2022 года получила серьезные потрясения, которые превзошли даже пандемию, похожую на «детские шалости».
«Западные киностудии уходят, контракты расторгаются, съемки приостанавливаются, а кинозалы становятся пустыми, потому что просто нечего показывать. Это было очень трудное время, и оно не прошло без потерь. Количество кинотеатров в стране сократилось примерно на 12% только за 2022 год. Даже международные проекты, находившиеся на завершающей стадии, были остановлены. Тогда перед российским кино встал выбор: либо похоронить себя заживо, либо найти новые источники роста», — объяснил Мальцев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
К счастью, выбор был в пользу возрождения российского кино. Конечно, для того, чтобы оно укрепилось и встало на ноги, потребуется как минимум 10-15 лет. Однако на начало 2024 года мы видим, что процесс уже запущен, отметил эксперт.
«Кинозалы не пустуют, и у российских зрителей есть, на что посмотреть. Среди самых ожидаемых отечественных премьер 2024 года — „Бременские музыканты“, „Мастер и Маргарита“, „Летучий корабль“, „Онегин“, „Сто лет тому вперед“, „Волшебник изумрудного города“ и другие. Оказалось, что уход ведущих западных киностудий с российского рынка — это не беда, а добро. Не зря Франция, Япония, Южная Корея и другие страны в свое время вводили квоты на показ иностранных фильмов, чтобы стимулировать свою собственную киноиндустрию», — добавил эксперт.
Он отметил, что в кризисные периоды люди идут в кино, чтобы скрыться от реальности. Именно в такие времена наиболее популярными становятся фильмы о любви, межличностных отношениях, судьбе отдельного человека и его личностном развитии. Фильмы с масштабными спецэффектами уступают свои позиции.
«Российская киноиндустрия использует эти тенденции и делает ставку не только на полнометражные фильмы, но и на сериалы. Это также способствует развитию отечественных стриминговых платформ. Российский менталитет все меньше ориентирован на западную культуру, и это отражается в предпочтениях зрителя. Наши соотечественники все больше хотят видеть жизнь в России, а не в Америке, Великобритании, Германии и других странах», — подытожил Мальцев.