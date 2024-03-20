Глава СК заинтересовался гибелью женщины от падения глыбы льда в Прикамье

Posted Сегодня, 19:07
Published Сегодня, 19:07
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
Председатель Следственного управления СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу о гибели женщины в результате падения льда с крыши. Информация об этом появилась в телеграм-канале Следственного комитета России. Индицент произошел 18 марта в г. Березники, на ул. Советский проспект, 10.
По факту гибели 36-летней Екатерины Леонтьевой заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Следствием проводится проверка и установление всех обстоятельств. Доклад о результатах расследования будет предоставлен руководителем СУ СК по Пермскому краю Д. В. Головкиным.
Ранее сообщалось, что управляющая компания «ООО ЖПЭТ», с многоквартирного дома которой на девушку упала наледь, оплатит похороны погибшей.