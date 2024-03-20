Глава СК заинтересовался гибелью женщины от падения глыбы льда в Прикамье

По факту гибели 36-летней Екатерины Леонтьевой заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Следствием проводится проверка и установление всех обстоятельств. Доклад о результатах расследования будет предоставлен руководителем СУ СК по Пермскому краю Д. В. Головкиным.