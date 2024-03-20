Главе СУ СК доложат о высадке 10-летней девочки из автобуса в Пермском крае

В пятницу, 15 марта, 10-летнюю девочку высадили из автобуса Пермь — ЗАТО Звездный на остановке у поселка Кояново. Сообщение об инциденте появилось во ВКонтакте. По словам очевидца, юной пассажирки не прошла оплата по карте за проезд, а наличных с собой не было. Кондуктор транспортного средства потребовала оплатить поездку, либо выйти из автобуса.