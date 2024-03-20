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Главе СУ СК доложат о высадке 10-летней девочки из автобуса в Пермском крае

Главе СУ СК доложат о высадке 10-летней девочки из автобуса в Пермском крае

20 марта 2024, 20:30
Фото: Изображение Midjourney
Школьницу высадили на трассе у поселка Кояново.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о нарушении прав несовершеннолетней пассажирки автобуса в Прикамье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в социальной сети.

В пятницу, 15 марта, 10-летнюю девочку высадили из автобуса Пермь — ЗАТО Звездный на остановке у поселка Кояново. Сообщение об инциденте появилось во ВКонтакте. По словам очевидца, юной пассажирки не прошла оплата по карте за проезд, а наличных с собой не было. Кондуктор транспортного средства потребовала оплатить поездку, либо выйти из автобуса.

По факту происшествия журналист Properm.ru направил запрос в Полицию Прикамья. Напомним, что в 2021 году в стране был принят закон, согласно которому запрещена высадка лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, при отказе от оплаты проезда.

Доклад о ходе и результатах расследования будет доложен руководителем СУ СК России по Пермскому краю Денисом Головкиным.

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