Главе СУ СК доложат о высадке 10-летней девочки из автобуса в Пермском крае

Posted Сегодня, 20:30
Published Сегодня, 20:30
Modified Сегодня, 20:30
Updated Сегодня, 20:30
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о нарушении прав несовершеннолетней пассажирки автобуса в Прикамье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в социальной сети.
В пятницу, 15 марта, 10-летнюю девочку высадили из автобуса Пермь — ЗАТО Звездный на остановке у поселка Кояново. Сообщение об инциденте появилось во ВКонтакте. По словам очевидца, юной пассажирки не прошла оплата по карте за проезд, а наличных с собой не было. Кондуктор транспортного средства потребовала оплатить поездку, либо выйти из автобуса.
По факту происшествия журналист Properm.ru направил запрос в Полицию Прикамья. Напомним, что в 2021 году в стране был принят закон, согласно которому запрещена высадка лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, при отказе от оплаты проезда.
Доклад о ходе и результатах расследования будет доложен руководителем СУ СК России по Пермскому краю Денисом Головкиным.