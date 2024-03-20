Гора мусора едва не лишила пермяков очистных сооружений городской канализации

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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В один из дней прошлой недели, поздно вечером на Биологических очистных сооружениях (БОС) Перми, куда приходят для очистки все стоки города, зафиксировали залповый сброс мусора. Это едва не лишило город очистных, сообщают в компании «НОВОГОР-Прикамье».
Механические решетки, которые являются первой ступенью очистки от крупного мусора, задержали большой объём салфеток, шерсти, волос, ниток. За короткий промежуток времени на решетках оказалась сотня килограммов волокнистого мусора.
Сотрудники НОВОГОРа вручную несколько часов чистили решетки. Благодаря оперативной работе специалистов БОС удалось предотвратить поломку оборудования. Стоки были перенаправлены на дальнейшую биологическую очистку. О причинах и виновниках такого залпового сброса муссора в компании не сообщают.
Решётки — это начальный этап очистки сточных вод на сооружениях. Именно здесь задерживается крупный мусор, который попадает в канализацию. Но волокнистые отходы могут забить и повредить оборудование. Влажные салфетки, тряпки, волосы не растворяются в воде, а собираются часто в плотный ком, наматываются на движущиеся части механических устройств.
За сутки с решеток на БОС снимают около трех тонн мусора. Это примерно половина кузова самосвала КамАЗ. И это не считая тонн мусора, которые улавливают сорозадерживающие устройства на 60 канализационных насосных станциях, перекачивающих сточные воды на БОС.
Компания призывает жителей города соблюдать правила пользования канализацией. Не допустить засоров сетей водоотведения просто — достаточно использовать канализацию строго по назначению и не сбрасывать в неё различный предметы личной гигиены, салфетки, тряпки, детские игрушки, наполнители для кошачьих туалетов, жир, ватные палочки, волосы и пр.
В середине января бригады «НОВОГОР-Прикамье» работали два дня, освобождая канализационную сеть от бетона и другого мусора — буквально забетонированным оказался самотечный коллектор диаметром 400 мм.
В декабре прошлого года неизвестные в микрорайоне Владимирский затолкнули в колодец два матраса.