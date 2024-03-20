Гора мусора едва не лишила пермяков очистных сооружений городской канализации

Решётки — это начальный этап очистки сточных вод на сооружениях. Именно здесь задерживается крупный мусор, который попадает в канализацию. Но волокнистые отходы могут забить и повредить оборудование. Влажные салфетки, тряпки, волосы не растворяются в воде, а собираются часто в плотный ком, наматываются на движущиеся части механических устройств.