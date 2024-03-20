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Какие банды крышевали Пермь в 90-е годы

Какие банды крышевали Пермь в 90-е годы

20 марта 2024, 11:05
Фото: ideogram.ai
Орджоникидзевский район контролировал Беляев, а Попович отвечал за Мотовилиху.

Говоря о бандитах 1990-х, чуть ли одна из первых ассоциаций — это банды с громкими названиями, по месту дислокации («Ореховские», «Люберецкие», «Тамбовские» и т. д.), и кровавые войны, что они вели друг с другом. В сериале «Слово пацана» это было показано особенно ярко, при этом нельзя сказать, что образы гиперболизированы.

Разборки и конфликты были и в Перми, но до полномасштабных войн между местными дело никогда не доходило. Спортсмены и бандиты сумели поделить сферы влияния.

Более того, в Перми братва и блатные до определенного момента вообще двигались вместе, и бандиты даже делились с ворами доходами, и один из пермских авторитетов, что вышел из бывших спортсменов, дружил с Якутенком (Николай Зыков).

Спортсмены брали под контроль и защиту нелегальных предпринимателей, цеховиков, наперсточников, торговцем наркотиками, а также крышевали проституток. Воры — жили по своим понятиями. Бандитам даже было не зазорно общаться с представителями власти, если это имело для них выгоду.

Однако, несколько пермских группировок, были привязанных к территориям. Какие-то лидеры контролировали свой район города, например некто Беляев — Орджоникидзевский район, а некто Попович держал Мотовилиху. На Центральном рынке орудовало сразу несколько банд, каждая со своей специализацией: одна контролировала зону выкладки одежды, вымогала деньги, угрожала продавцам, портила их товары или выгоняла из магазинов.

Ещё на рынке работала группа Петруся. Как и многие бандиты начинал он с наперстков, а в итоге пришел к контролю над реализацией сельскохозяйственной продукции.

Читайте первую главу нашего спецпроекта «Слово пермяка. Кровь на Каме» по ссылке.

Слово пермяка Кровь на Каме. Глава первая: Красное на чёрном
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#Пермь
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