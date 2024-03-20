Какие банды крышевали Пермь в 90-е годы

Говоря о бандитах 1990-х, чуть ли одна из первых ассоциаций — это банды с громкими названиями, по месту дислокации («Ореховские», «Люберецкие», «Тамбовские» и т. д.), и кровавые войны, что они вели друг с другом. В сериале «Слово пацана» это было показано особенно ярко, при этом нельзя сказать, что образы гиперболизированы.