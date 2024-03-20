Кологривого поместили в спецприемник до решения суда

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
По информации ведомства, в отношении гражданина составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хулиганство». Пока суд не примет решение, нарушитель будет находиться в специальном месте содержания, пишет 360tv.ru.
Свидетель произошедшего сообщил, что Кологривого вывели через незаметный вход для того, чтобы доставить его в специальное место содержания. Актер сам не дал комментариев.