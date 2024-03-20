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Кологривого поместили в спецприемник до решения суда

20 марта 2024, 11:37
Актера Никиту Кологривого поместили в специальное место содержания до вынесения решения суда после того, как он устроил беспорядки в баре в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По информации ведомства, в отношении гражданина составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хулиганство». Пока суд не примет решение, нарушитель будет находиться в специальном месте содержания, пишет 360tv.ru.

Свидетель произошедшего сообщил, что Кологривого вывели через незаметный вход для того, чтобы доставить его в специальное место содержания. Актер сам не дал комментариев.

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