Комитет гордумы одобрил репрессивные изменения для электросамокатов в Перми

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
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Updated Сегодня, 13:34
Сегодня, 20 марта, комитет по пространственному развитию и благоустройству гордумы Перми одобрил проект решения по требованиям к парковке электросамокатов. Изменения будут рассмотрены в рамках заседания Пермской городской Думы 26 марта.
Согласно документу, предлагается запретить размещение электросамокатов в центральном планировочном районе городе. Кроме того, оставлять самокаты можно будет только на велопарковках, в ином случае СИМ будут эвакуировать на штрафстоянки. «Средства индивидуальной мобильности возвращаются владельцу при предъявлении документов, подтверждающих права на имущество и оплату всех расходов, связанных с перемещением и хранением средств индивидуальной мобильности», сообщается в решении.
Также предполагается, что велосипеды и другие СИМ будут размещаться на велопарковках в положении стоя на колесах, параллельно стойке крепления или разметке. Контроль за исполнением настоящего решения будет возложен на комитет Пермской гордумы по пространственному развитию и благоустройству.
Напомним, что в конце 2023 года администрация расторгла в одностороннем порядке соглашения с сервисами проката самокатов Whoosh и Urent. В пресс-службе мэрии сообщили, что расторгли соглашение из-за нарушений со стороны партнеров. Так, самокаты оставляли в местах, которые для этого не предназначены.