Комитет гордумы одобрил репрессивные изменения для электросамокатов в Перми

Согласно документу, предлагается запретить размещение электросамокатов в центральном планировочном районе городе. Кроме того, оставлять самокаты можно будет только на велопарковках, в ином случае СИМ будут эвакуировать на штрафстоянки. «Средства индивидуальной мобильности возвращаются владельцу при предъявлении документов, подтверждающих права на имущество и оплату всех расходов, связанных с перемещением и хранением средств индивидуальной мобильности», сообщается в решении.