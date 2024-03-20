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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Кто боролся с преступностью в Перми

Кто боролся с преступностью в Перми

20 марта 2024, 10:50
Фото: ideogram.ai
90-е годы в Перми прошли без тяжелых криминальных войн.

90-е годы в криминальной России прошлого проходили по-разному. Где-то банды сталкивались и делили территорию вооруженными методами, в других регионах — все проходило более «мирным» путем. Во многом это зависело от реагирования силовых структур на преступность в городе. Тот факт, что в Перми 1990-е прошли без тяжелых криминальных войн, — заслуга милиция города, а именно уголовный розыск и отдел по борьбе с организованной преступностью. Они считались одними из лучших во всей стране.

Созданный в 1989 году оперативно-поисковый отдел уголовного розыска УМВД города Перми, возглавлял Валентин Николаевич Михайловский. Здесь быстро анализировали оперативную информации, благодаря чему удавалось очень эффективно вычислять преступников и даже предотвращать правонарушения. Одним из примеров, который сейчас кажется обыденным, рассказал Properm.ru участник тех событий.

По словам Александра Н. (имя изменено), удалось задержать вора, который по верёвке залезал в окна квартир. Его поймали, распознав почерк, и выставив несколько засад на возможных местах появления домушника.

Пермский медиаменеджер Владимир Прохоров, в 1990-е годы служивший в УБОПе отметил, что «интеллектуальный уровень криминальных авторитетов и милиционеров был не сопоставим». Виктор В., некогда скрывавшийся от пермских оперов, вспоминает их лихость и смелость: «Они были как ковбойцы. Я с ним особо старался не пересекаться. Но когда пересекался, то вели они себя отчаянно и смело».

Именно четкая и оперативная работа пермской милиции и милицейского спецназа уберегла Пермь от вторжения криминальных группировок из других городов.

Читайте первую главу нашего спецпроекта «Слово пермяка. Кровь на Каме» по ссылке.

Слово пермяка Кровь на Каме. Глава первая: Красное на чёрном
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#Пермь#Преступность#Милиция#Уголовный розыск
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