Кто боролся с преступностью в Перми

90-е годы в криминальной России прошлого проходили по-разному. Где-то банды сталкивались и делили территорию вооруженными методами, в других регионах — все проходило более «мирным» путем. Во многом это зависело от реагирования силовых структур на преступность в городе. Тот факт, что в Перми 1990-е прошли без тяжелых криминальных войн, — заслуга милиция города, а именно уголовный розыск и отдел по борьбе с организованной преступностью. Они считались одними из лучших во всей стране.