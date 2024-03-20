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Купил за 30 тысяч. Житель Нытвы попался с фальшивым водительским удостоверением

Купил за 30 тысяч. Житель Нытвы попался с фальшивым водительским удостоверением

20 марта 2024, 05:59
Фото: ГИБДД по Пермскому краю
Мужчина сначала рассказывал, что забыл права дома.

В Краснокамске госавтоинспекторы задержали жителя Нытвы с поддельным водительским удостоверением. Подробности сообщают в краевом ГИБДД.

В Краснокамске госавтоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ под управлением 32-летнего жителя Нытвы для проверки документов. Мужчина сказал, что забыл водительские права дома. За отсутствие документов инспекторы дорожно-патрульной службы составили в отношения водителя административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 и ч. 1 ст. 12.3 КоАП Российской Федерации и отстранили его от управления автомобилем. ВАЗ был помещен на специализированную стоянку.

Далее мужчина предъявил водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в подлинности. Проверка по базе информационных данных показала, что документ с таким номером и серией принадлежит женщине. Полицейские изъяли удостоверение и направили на экспертизу. По результатам исследования установлено, что документ имеет признаки подделки.

В ходе опроса нытвенец пояснил, что водительское удостоверение никогда не получал, но решил приобрести через интернет за 30 тыс. рублей, чтобы в дальнейшем предъявлять его по требованию сотрудников Госавтоинспекции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Расследование продолжается.

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#Происшествия#Криминал#Краснокамск#Уголовное дело#Транспорт#Нытва
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