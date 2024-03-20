Купил за 30 тысяч. Житель Нытвы попался с фальшивым водительским удостоверением

В Краснокамске госавтоинспекторы остановили автомобиль ВАЗ под управлением 32-летнего жителя Нытвы для проверки документов. Мужчина сказал, что забыл водительские права дома. За отсутствие документов инспекторы дорожно-патрульной службы составили в отношения водителя административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 и ч. 1 ст. 12.3 КоАП Российской Федерации и отстранили его от управления автомобилем. ВАЗ был помещен на специализированную стоянку.