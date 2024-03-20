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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

В Перми с 3 июня откроются 4 плоскостные перехватывающие парковки

Летом в Перми появятся четыре плоскостные перехватывающие парковки

20 марта 2024, 13:07
Фото: 1MI

В Перми с 3 июня откроются 4 плоскостные перехватывающие парковки

Также расширится тарифная зона №101 и начнут работать еще две внутризональные парковки.
Сюжет
Зона П

С 3 июня в Перми откроются четыре плоскостные перехватывающие парковки. В отличие от парковок на проезжей части, они рассчитаны на длительное использование. Здесь можно оставить машину на весь день, а оплатить только четыре часа как днем, так и ночью.

Новые парковки будут находиться:

  • рядом с остановкой «Разгуляй» по направлению в сторону цирка вдоль ул. Уральской от Парковой до 3-й Разгуляйской;
  • в районе экстрим-парка вдоль ул. Екатерининской;
  • вдоль ул. Мира, рядом со зданием №39 и домом №45.

Кроме того, откроются еще две новые внутризональные плоскостные парковки: возле здания по ул. Белинского, 52 и с южной стороны от гипермаркета «Семья» (Революции, 13). Здесь можно оставить машину на весь день, например, 10 часов, а заплатить только за 6 часов.

Также расширится зона платных парковок №101 — это тоже случится с 3 июня. Они появятся на следующих участках улиц:

  • Куйбышева от Революции до Юрия Смирнова;
  • Глеба Успенского от Куйбышева до Пионерской;
  • Седова от Куйбышева до Пионерской.

Стоимость тарифа на вышеперечисленных парковках — 20 рублей в час, сообщают в пресс-службе администрации Перми. При этом, если автомобиль находится на парковке пять часов, затем покидает зону плоскостной парковки и возвращается обратно, то оплата будет почасовой — отчет стартует заново.

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#Авто#Общество#Пермь#Зона П#Парковки#Платные парковки
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