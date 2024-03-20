Летом в Перми появятся четыре плоскостные перехватывающие парковки

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
С 3 июня в Перми откроются четыре плоскостные перехватывающие парковки. В отличие от парковок на проезжей части, они рассчитаны на длительное использование. Здесь можно оставить машину на весь день, а оплатить только четыре часа как днем, так и ночью.
Новые парковки будут находиться:
Кроме того, откроются еще две новые внутризональные плоскостные парковки: возле здания по ул. Белинского, 52 и с южной стороны от гипермаркета «Семья» (Революции, 13). Здесь можно оставить машину на весь день, например, 10 часов, а заплатить только за 6 часов.
Также расширится зона платных парковок №101 — это тоже случится с 3 июня. Они появятся на следующих участках улиц:
Стоимость тарифа на вышеперечисленных парковках — 20 рублей в час, сообщают в пресс-службе администрации Перми. При этом, если автомобиль находится на парковке пять часов, затем покидает зону плоскостной парковки и возвращается обратно, то оплата будет почасовой — отчет стартует заново.