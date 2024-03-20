Лысьвенец пытался зарезать коллегу в раздевалке завода

В декабре прошлого года у обвиняемого после рабочей смены в раздевалке завода возник конфликт с коллегой. При этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Разозлившись, фигурант достал складной нож из кармана и нанес им удар в грудь оппоненту. Пострадавший попытался укрыться в кабинке туалета, но обидчик не отступал. Догнав рабочего, он нанес еще несколько ударов по пальцам его правой кисти.