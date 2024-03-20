Лысьвенец пытался зарезать коллегу в раздевалке завода

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 47-летнего лысьвенца. Мужчину обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В декабре прошлого года у обвиняемого после рабочей смены в раздевалке завода возник конфликт с коллегой. При этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Разозлившись, фигурант достал складной нож из кармана и нанес им удар в грудь оппоненту. Пострадавший попытался укрыться в кабинке туалета, но обидчик не отступал. Догнав рабочего, он нанес еще несколько ударов по пальцам его правой кисти.
На шум сбежались сотрудники предприятия, а конфликтующий попытался скрыться от охранников, спрыгнув со второго этажа предприятия. Однако он тут же был задержан оперативно прибывшими сотрудниками полиции. Рабочий, получивший серьезные травмы, был экстренно госпитализирован.
Сейчас мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».
На период расследования уголовного дела в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.