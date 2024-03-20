Минприроды обязали ликвидировать крупную свалку в лесу под Соликамском

Прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении на Минприроды организовать соответствующие мероприятия по ликвидации мусора на землях лесного фонда. Однако, суд первой инстанции отказал надзорному органу в удовлетворении заявленных требований. Природоохранной прокуратурой данный судебный акт был обжалован. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда принято новое решение, которым иск удовлетворен в полном объеме, природоохранная прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.