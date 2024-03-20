Минприроды обязали ликвидировать крупную свалку в лесу под Соликамском

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
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Updated Сегодня, 16:54
Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения региональным Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии законодательства об отходах производства и потребления. Выявлено нарушение в Соликамском городском округе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
На лесном участке, расположенном на территории Соликамского участкового лесничества, была выявлена несанкционированная стихийная свалка бытовых отходов площадью около 350 кв. метров.
Прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении на Минприроды организовать соответствующие мероприятия по ликвидации мусора на землях лесного фонда. Однако, суд первой инстанции отказал надзорному органу в удовлетворении заявленных требований. Природоохранной прокуратурой данный судебный акт был обжалован. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Пермского краевого суда принято новое решение, которым иск удовлетворен в полном объеме, природоохранная прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.