На СВО убили 48-летнего рядового из Перми

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:35
На СВО был убит 48-летний пермяк Иван Иванов. Он родился 5 декабря 1975 года, не стало его 30 января 2024 года, сообщает администрация поселка Новые Ляды. Прощание с военнослужащим состоится 21 марта в общественном центре поселка.
В МАОУ «Конзаводская средняя школа им. В.К.Блюхера» уточняют, что военный был окончил данную школу, был на СВО в качестве рядового.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О погибших сообщают сообщества администраций в социальных сетях, при этом о пермяка, убитых на СВО, информации практически нет. Администрации районов города эту информацию практически не публикуют.