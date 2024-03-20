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На СВО убили 48-летнего рядового из Перми

На СВО убили 48-летнего рядового из Перми

20 марта 2024, 06:33
Фото: vk.com/proferma / vk.com/novye_lyady
Прощание с мужчиной запланировано на 21 марта.

На СВО был убит 48-летний пермяк Иван Иванов. Он родился 5 декабря 1975 года, не стало его 30 января 2024 года, сообщает администрация поселка Новые Ляды. Прощание с военнослужащим состоится 21 марта в общественном центре поселка.

В МАОУ «Конзаводская средняя школа им. В.К.Блюхера» уточняют, что военный был окончил данную школу, был на СВО в качестве рядового.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О погибших сообщают сообщества администраций в социальных сетях, при этом о пермяка, убитых на СВО, информации практически нет. Администрации районов города эту информацию практически не публикуют.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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