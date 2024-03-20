Обломки ракеты упали в городе. Три региона РФ атаковали ракетами и беспилотниками

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в результате работы ПВО обломки ракеты С-200 упали в центре Курса и других районах города, никто не пострадал, но повреждения получили несколько крыш. Кроме того, в Курсе были временные перебои с электроснабжением, аварийные службы ночью справились с этой проблемой.