Обломки ракеты упали в городе. Три региона РФ атаковали ракетами и беспилотниками

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Published Сегодня, 02:53
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В Минобороны отметили, что дежурные силы ПВО уничтожили десять реактивных снарядов, одну ракету комплекса «Точка-У», а также ракету ЗРК Patriot над территорией Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что на подлете к городу уничтожено несколько воздушных целей, пострадавших нет.
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в результате работы ПВО обломки ракеты С-200 упали в центре Курса и других районах города, никто не пострадал, но повреждения получили несколько крыш. Кроме того, в Курсе были временные перебои с электроснабжением, аварийные службы ночью справились с этой проблемой.
Два БПЛА ликвидированы над Энгельсом, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Пострадавших и разрушений при падении обломков нет.
На фоне активных атак Белгорода и Белгородской области губернатор пояснил, что 9 тыс. детей эвакуируют в другие регионы. За прошлую неделю погибли 16 мирных жителей, еще 98 человек получили различные травмы.