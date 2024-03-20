Пациенты пермского тубдиспансера жалуются на ужасные условия содержания больных

Помимо этого, на том же этаже в палатах тубдиспансера лежат мужчины с открытой формой туберкулеза, и им разрешено выходить в коридор. Также на третьем этаже есть только один туалет — мужской, и душ, куда ходят пациенты с открытыми симптомами туберкулеза. В палате девушек даже нет раковины, и пермячки вынуждены спускаться на другой этаж в туалет и мыть там под краном голову. Холодильник для всех пациентов общий.