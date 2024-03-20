Пациенты пермского тубдиспансера жалуются на ужасные условия содержания больных

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Пермяки жалуются не соответствующие нормам условия размещения пациентов в клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре (КФМЦ) на шоссе Космонавтов, 160. По словам подписчицы Telegram-канала «ЧП ДТП Пермь», она находится в палате с шестью другими пациентками. На днях в палате не хватило места, и вторую девушку поселили в помещении дневного стационара со стеклянными окнами. При прохождении через коридор видно пациентов, обратила внимание пермячка.
Помимо этого, на том же этаже в палатах тубдиспансера лежат мужчины с открытой формой туберкулеза, и им разрешено выходить в коридор. Также на третьем этаже есть только один туалет — мужской, и душ, куда ходят пациенты с открытыми симптомами туберкулеза. В палате девушек даже нет раковины, и пермячки вынуждены спускаться на другой этаж в туалет и мыть там под краном голову. Холодильник для всех пациентов общий.
Автор публикации говорит, что врачи сообщили ей о временном характере таких условий, пока идет ремонт другого корпуса. Но девушка опасается, что при таком тесном размещении пациентов создается риск заражения людей, которые просто пришли на обследование.
В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили изданию «АиФ-Прикамье», что пациентов пришлось перераспределить из трех корпусов в один. Это связано с капитальным ремонтом двух зданий КФМЦ. В одном из корпусов ремонт завершится в ближайшие месяцы. Также министерство направило эпидемиолога для выяснения, какие профилактические мероприятия необходимо провести.