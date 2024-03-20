properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Пациенты тубдиспансера в Перми пожаловались на нехватку мест и туалетов

Пациенты пермского тубдиспансера жалуются на ужасные условия содержания больных

20 марта 2024, 06:30
Фото: 1MI

Пациенты тубдиспансера в Перми пожаловались на нехватку мест и туалетов

В двух корпусах учреждения ведется капремонт.

Пермяки жалуются не соответствующие нормам условия размещения пациентов в клиническом фтизиопульмонологическом медицинском центре (КФМЦ) на шоссе Космонавтов, 160. По словам подписчицы Telegram-канала «ЧП ДТП Пермь», она находится в палате с шестью другими пациентками. На днях в палате не хватило места, и вторую девушку поселили в помещении дневного стационара со стеклянными окнами. При прохождении через коридор видно пациентов, обратила внимание пермячка.

Помимо этого, на том же этаже в палатах тубдиспансера лежат мужчины с открытой формой туберкулеза, и им разрешено выходить в коридор. Также на третьем этаже есть только один туалет — мужской, и душ, куда ходят пациенты с открытыми симптомами туберкулеза. В палате девушек даже нет раковины, и пермячки вынуждены спускаться на другой этаж в туалет и мыть там под краном голову. Холодильник для всех пациентов общий.

Автор публикации говорит, что врачи сообщили ей о временном характере таких условий, пока идет ремонт другого корпуса. Но девушка опасается, что при таком тесном размещении пациентов создается риск заражения людей, которые просто пришли на обследование.

В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили изданию «АиФ-Прикамье», что пациентов пришлось перераспределить из трех корпусов в один. Это связано с капитальным ремонтом двух зданий КФМЦ. В одном из корпусов ремонт завершится в ближайшие месяцы. Также министерство направило эпидемиолога для выяснения, какие профилактические мероприятия необходимо провести.

Читайте также:
Суд засекретил приговор пермскому бизнесмену за махинации на госзакупкахСтало известно, готов ли Пермский край к защите от клещевого энцефалитаЕще один пострадавший в ЧП на газопроводе у Куеды выписан из больницы
#Общество#Медицина в Прикамье#Пермь#Минздрав#Минздрав Прикамья
Подпишитесь
Слово пермяка Кровь на Каме Глава первая: Красное на чёрном
Сегодня, 05:09
Совладелец «Пермского крепежа» пытался ограничить заводу подачу воды и электричества
Сегодня, 07:15
С 1 апреля в Перми на 10-15% подорожает пиво. Объясняем почему
Сегодня, 06:12
Суд наказал пермяка, рассказавшего о планах напасть на ПГНИУ и дружбе с убийцей
Сегодня, 06:00
Видео. УК в Перми сломала канализацию, чтобы «топило» подвал жилого дома, а не поликлинику
Сегодня, 05:01
"