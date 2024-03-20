Пермский «Амкар» победил питерскую «Звезду» на сборах

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Футбольный клуб «Амкар Пермь» переиграл «Звезду» из Санкт-Петербурга. Контрольный матч состоялся вчера, 19 марта, в 16:00 по пермскому времени на поле Академии ФК «Сочи». Счет встречи составил 2:1, голами отметились наши спортсмены Кирилл Бурыкин и Евгений Тюкалов.
Финальный контрольный матч пройдет в пятницу, 22 марта, в 16:00, на поле Академии ФК «Сочи». Пермяки сыграют с ФК «Жемчужина» (Сочи). Ранее в пресс-службе «Амкара» сообщали, что трансляции серии игр не будет, так как это сложно технически организовать.