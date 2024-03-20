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Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

«Амкар Пермь» обыграл «Звезду» из Санкт-Петербурга

Пермский «Амкар» победил питерскую «Звезду» на сборах

20 марта 2024, 05:08
Фото: пресс-служба ФК «Амкар Пермь»

«Амкар Пермь» обыграл «Звезду» из Санкт-Петербурга

В пятницу состоится финальный матч серии игр.
Сюжет
Амкар

Футбольный клуб «Амкар Пермь» переиграл «Звезду» из Санкт-Петербурга. Контрольный матч состоялся вчера, 19 марта, в 16:00 по пермскому времени на поле Академии ФК «Сочи». Счет встречи составил 2:1, голами отметились наши спортсмены Кирилл Бурыкин и Евгений Тюкалов.

Финальный контрольный матч пройдет в пятницу, 22 марта, в 16:00, на поле Академии ФК «Сочи». Пермяки сыграют с ФК «Жемчужина» (Сочи). Ранее в пресс-службе «Амкара» сообщали, что трансляции серии игр не будет, так как это сложно технически организовать.

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#Спорт#Пермь#Амкар#Футбол#Фк амкар
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