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Updated Сегодня, 12:28

Пермское охранное предприятие предоставило фальшивый договор, чтобы выиграть конкурс

Пермское охранное предприятие предоставило фальшивый договор, чтобы выиграть конкурс

20 марта 2024, 12:27
Фото: 1MI
Пермское УФАС через суд отменило результаты конкурса.
Сюжет
Уфас

Пермское УФАС вынесло предупреждение охранному предприятию ООО «ЧОП „Атлант-Пермь“. В действиях предприятия антимонопольщики усмотрели признаки нарушения Закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

В УФАС поступила жалоба ООО «ОА „Прометей“ на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО „ЧОП „Атлант-Пермь“. Предприятие победило в конкурсе краевого минзакупок на оказание услуг по охране ГБУЗ ПК „ГДКП № 1“. Победителем конкурса было признано ООО „ЧОП „Атлант-Пермь“ и с ним был заключен договор на общую сумму свыше 4 млн. рублей.

С итогами конкурса не согласилось ООО «ОА „Прометей“. Охранное предприятие заподозрило победителя торгов в недобросовестной конкуренции. По информации заявителя, в составе заявки был предоставлен недостоверный документ в качестве подтверждения аналогичного опыта работы.

Антимонопольщики провели проверку и выявили, что ООО «ЧОП „Атлант-Пермь“ представило на конкурс в качестве подтверждения опыта оказания сопоставимых услуг фальшивый договор, чем ввело краевое минзакупок в заблуждение.

Арбитражный суд Пермского края признал результаты конкурса на оказание охранных услуг недействительными.

Пермское УФАС усмотрело в действиях ООО «ЧОП „Атлант-Пермь“ признаки нарушения Закона о защите конкуренции и вынесло охранному предприятию предупреждение.

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#Суд#Уфас#Экономика#Пермь#Конкурс#Пермское уфас#Охрана#Чоп#Жалоба в УФАС
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