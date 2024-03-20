Пермское охранное предприятие предоставило фальшивый договор, чтобы выиграть конкурс

В УФАС поступила жалоба ООО «ОА „Прометей“ на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО „ЧОП „Атлант-Пермь“. Предприятие победило в конкурсе краевого минзакупок на оказание услуг по охране ГБУЗ ПК „ГДКП № 1“. Победителем конкурса было признано ООО „ЧОП „Атлант-Пермь“ и с ним был заключен договор на общую сумму свыше 4 млн. рублей.