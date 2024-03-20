Пермское охранное предприятие предоставило фальшивый договор, чтобы выиграть конкурс

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Пермское УФАС вынесло предупреждение охранному предприятию ООО «ЧОП „Атлант-Пермь“. В действиях предприятия антимонопольщики усмотрели признаки нарушения Закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.
В УФАС поступила жалоба ООО «ОА „Прометей“ на недобросовестную конкуренцию со стороны ООО „ЧОП „Атлант-Пермь“. Предприятие победило в конкурсе краевого минзакупок на оказание услуг по охране ГБУЗ ПК „ГДКП № 1“. Победителем конкурса было признано ООО „ЧОП „Атлант-Пермь“ и с ним был заключен договор на общую сумму свыше 4 млн. рублей.
С итогами конкурса не согласилось ООО «ОА „Прометей“. Охранное предприятие заподозрило победителя торгов в недобросовестной конкуренции. По информации заявителя, в составе заявки был предоставлен недостоверный документ в качестве подтверждения аналогичного опыта работы.
Антимонопольщики провели проверку и выявили, что ООО «ЧОП „Атлант-Пермь“ представило на конкурс в качестве подтверждения опыта оказания сопоставимых услуг фальшивый договор, чем ввело краевое минзакупок в заблуждение.
Арбитражный суд Пермского края признал результаты конкурса на оказание охранных услуг недействительными.
Пермское УФАС усмотрело в действиях ООО «ЧОП „Атлант-Пермь“ признаки нарушения Закона о защите конкуренции и вынесло охранному предприятию предупреждение.