Пермскому краю могут списать до 9 миллиардов рублей государственного долга

Помимо этого, могут списать долги и восьми муниципалитетам Пермского края, сообщает пресс-служба регионального парламента. Общая сумма, которую можно реструктуризировать, составляет около 2 млрд рублей. По словам главы Минфина Прикамья, власти разрабатывают механизм списания. Его будет возможно воплотить в жизнь, если в бюджет края поступят дополнительные доходы, объяснила Екатерина Тхор.