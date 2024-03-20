Пермскому краю могут списать до 9 миллиардов рублей государственного долга

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Пермскому краю могут списать около 8-9 млрд рублей долга. Ранее, в феврале, в своем послании Федеральному собранию о списании долгов регионам заявлял президент России Владимир Путин.
На заседании комитета Законодательного собрания депутаты обсудили перспективу списания долгов Пермскому краю. Министр финансов региона Екатерина Тхор подтвердила, что региону могут реструктуризировать до двух третей задолженности. По предположению министра, речь может идти о кредитах, взятых Прикамьем в 2015 году на сумму 14 млрд рублей.
Помимо этого, могут списать долги и восьми муниципалитетам Пермского края, сообщает пресс-служба регионального парламента. Общая сумма, которую можно реструктуризировать, составляет около 2 млрд рублей. По словам главы Минфина Прикамья, власти разрабатывают механизм списания. Его будет возможно воплотить в жизнь, если в бюджет края поступят дополнительные доходы, объяснила Екатерина Тхор.