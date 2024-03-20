Пермской компании заплатят 2 миллиона за 19 минут праздничных салютов

Стоимость организации салюта на 1 мая — 500 тыс. рублей (не менее 5 минут), на 9 мая и 12 июня — по 800 тыс. рублей (не менее 7 минут). Территорию, откуда будут запускаться салюты, должны охранять 30 человек 1 мая, и по 50 человек в две другие даты.