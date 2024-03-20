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Пермской компании заплатят 2 миллиона за 19 минут праздничных салютов

Пермской компании заплатят 2 миллиона за 19 минут праздничных салютов

20 марта 2024, 08:03
Фото: 1MI
В аукционе участвовала только одна компания.

Власти Перми выбрали компанию, которая будет ответственна за запуск фейерверков в городе 1 и 9 мая, а также 12 июня. Начальная цена контракта составляла 2,1 млн рублей, на аукцион подала заявку только одна компания, которая и стала победителем. Работы выполнит ООО «Академия праздника».

Стоимость организации салюта на 1 мая — 500 тыс. рублей (не менее 5 минут), на 9 мая и 12 июня — по 800 тыс. рублей (не менее 7 минут). Территорию, откуда будут запускаться салюты, должны охранять 30 человек 1 мая, и по 50 человек в две другие даты.

По данным Rusprofile, ООО зарегистрировано в Пермском районе в начале 2020 года. Основной вид деятельности компании — организация отдыха и развлечений. Данных об участия компании в других госзакупках нет.

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#Пермь#День города#9 мая#Праздник#Фейерверк#1 мая#Салют#12 июня
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