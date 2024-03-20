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Пермячка после звонка мошенников лишилась квартиры и огромной суммы денег

Пермячка после звонка мошенников лишилась квартиры и огромной суммы денег

20 марта 2024, 05:23
Фото: ideogram.ai
Женщину пытались заставить продать еще и жилье матери.

В Березниках 56-летняя женщина лишилась квартиры и огромной суммы денег — 2,4 млн рублей. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в октябре 2023 года женщине позвонили через мессенджер. Незнакомка представилась работницей главного следственного управления Москвы.

Звонившая рассказала, что мошенники пытаются украсть деньги со счетов женщины, а также могут завладеть ее квартирой. Для борьбы с ними незнакомка предложила срочно продать квартиру, а деньги перевести на безопасный счет. Для подтверждения статуса силовиков мошенники выслали потерпевшей электронные документы со штампами и печатями.

Деньги, полученные от продажи квартиры, жительница Березников перевела мошенникам. Ее пытались уговорить продать еще и квартиру матери, но в тот момент она осознала, что ее обманывают. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

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#Пермь#Мошенники#Березники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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