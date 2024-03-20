Пермячка после звонка мошенников лишилась квартиры и огромной суммы денег

Звонившая рассказала, что мошенники пытаются украсть деньги со счетов женщины, а также могут завладеть ее квартирой. Для борьбы с ними незнакомка предложила срочно продать квартиру, а деньги перевести на безопасный счет. Для подтверждения статуса силовиков мошенники выслали потерпевшей электронные документы со штампами и печатями.