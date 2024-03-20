properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Метеорологи прогнозируют слабое половодье на большинстве рек Прикамья

Половодье на большинстве рек Пермского края будет слабым

20 марта 2024, 09:55
Фото: properm.ru

Метеорологи прогнозируют слабое половодье на большинстве рек Прикамья

Одной из причин станет аномальная засуха 2023 года.

В Прикамье в этом году не ожидается формирования высокого или умеренного половодья на большинстве рек. Исключение могут составить только южные районы, где большое количество осадков выпало в октябре, а запасы воды в снеге превышают норму, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. Однако на большинстве рек ожидается объем весеннего стока значительно ниже средних многолетних значений.

Сейчас средний накопленный запас воды в снеге в бассейне Воткинского водохранилища так и не превысил аналогичный период минувшего года — по данным на 14 марта в среднем по бассейну он составляет 174 мм. В районе Перми расчетный запас воды в снеге превысил показатели 2023 года примерно на 15%, или 20 мм. Однако максимальная высота снежного покрова на метеостанции Перми не достигает прошлогоднего максимума — его высота достигала 70 см.

На уровень половодья в текущем году повлияют последствия аномальной засухи в прошлом году, низкий уровень грунтовых вод, а также слабое или умеренное промерзание почвы.

Стало известно, затопит ли в этом году «Счастье не за горами» в Перми
Узнать подробнее
Читайте также:
Осторожно, скользко! В Прикамье ожидается гололедицаМинувшая ночь стала самой холодной за два месяца в Перми
#Общество#Регион#Пермь#Кама#Половодье
Подпишитесь
Самый известный криминальный авторитет Перми
Сегодня, 10:35
Виновный в дебоше в баре пермский экс-депутат освободится из колонии строгого режима
Сегодня, 10:31
Скончался первый командир пермского спецотряда быстрого реагирования
Сегодня, 09:29
В Перми ищут компанию, которая построит школу на тысячу мест за 1,3 миллиарда
Сегодня, 07:28
Видео. УК в Перми сломала канализацию, чтобы «топило» подвал жилого дома, а не поликлинику
Сегодня, 05:01
"