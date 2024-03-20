Половодье на большинстве рек Пермского края будет слабым

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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В Прикамье в этом году не ожидается формирования высокого или умеренного половодья на большинстве рек. Исключение могут составить только южные районы, где большое количество осадков выпало в октябре, а запасы воды в снеге превышают норму, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. Однако на большинстве рек ожидается объем весеннего стока значительно ниже средних многолетних значений.
Сейчас средний накопленный запас воды в снеге в бассейне Воткинского водохранилища так и не превысил аналогичный период минувшего года — по данным на 14 марта в среднем по бассейну он составляет 174 мм. В районе Перми расчетный запас воды в снеге превысил показатели 2023 года примерно на 15%, или 20 мм. Однако максимальная высота снежного покрова на метеостанции Перми не достигает прошлогоднего максимума — его высота достигала 70 см.
На уровень половодья в текущем году повлияют последствия аномальной засухи в прошлом году, низкий уровень грунтовых вод, а также слабое или умеренное промерзание почвы.