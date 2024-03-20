Половодье на большинстве рек Пермского края будет слабым

Сейчас средний накопленный запас воды в снеге в бассейне Воткинского водохранилища так и не превысил аналогичный период минувшего года — по данным на 14 марта в среднем по бассейну он составляет 174 мм. В районе Перми расчетный запас воды в снеге превысил показатели 2023 года примерно на 15%, или 20 мм. Однако максимальная высота снежного покрова на метеостанции Перми не достигает прошлогоднего максимума — его высота достигала 70 см.