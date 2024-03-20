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Пострадавшие в смертельном ДТП у ЦУМа в Перми выписаны из больницы

Пострадавшие в смертельном ДТП у ЦУМа в Перми выписаны из больницы

20 марта 2024, 07:12
Фото: unsplash.com
На прошлой неделе один из парней пошел на поправку.
Сюжет
Дтп

Пострадавшие в ходе смертельной автоаварии у ЦУМа в Перми были выписаны из больницы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края.

На прошлой неделе, 12 марта, стало известно, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, один из них пошел на поправку. Инцидент произошел утром 3 марта. Водитель Nissan Teana Богдан Сулига проехал на красный свет светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. После этого Сулига сбил трех пешеходов, переходящих дорогу на зеленый сигнал светофора.

Девушка погибла на месте, двое молодых людей были госпитализированы. Виновник ДТП пробудет в следственном изоляторе до 1 мая.

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