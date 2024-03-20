Пострадавшие в смертельном ДТП у ЦУМа в Перми выписаны из больницы

На прошлой неделе, 12 марта, стало известно, что состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, один из них пошел на поправку. Инцидент произошел утром 3 марта. Водитель Nissan Teana Богдан Сулига проехал на красный свет светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. После этого Сулига сбил трех пешеходов, переходящих дорогу на зеленый сигнал светофора.